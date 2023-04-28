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В США столкнулись два военных вертолета

Фото: Freepik

На Аляске столкнулись два ударных вертолета AH-64 Apache ВВС США. В результате погибли трое военнослужащих, один пострадал.

Столкновение произошло во время тренировочного полета недалеко от населенного пункта Хили. Вертолеты принадлежали 1-му штурмовому батальону 25-го авиационного полка, дислоцировавшегося на базе Форт-Уэйнрайт.

Два пилота погибли на месте, еще один скончался по дороге в больницу. Четвертый пострадавший выжил, его госпитализировали с различными травмами.

По факту аварии проводится расследование, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление представителей армии США.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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