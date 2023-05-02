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Вторник, 2 мая 2023, 10:03 мск

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Мэр венгерской деревни прогнал украинских гастарбайтеров после изнасилования двух девушек

Мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрич выгнал украинцев после нескольких случаев сексуального насилия над местными жительницами.

На видео, которое чиновник разместил в своих соцсетях, он заявил, что из местного общежития рабочих поступило две жалобы на то, что гастарбайтеры из украинского Закарпатья надругались над 16-летней и 22-летней девушками. Об этом сообщает издание Index.hu.

«Я не собираюсь мириться с их неспособностью себя нормально вести. Я не желаю терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша», – говорит мэр. Он потребовал от украинских рабочих вернуться на родину, чтобы, по его словам, «воевать с чеченцами».

На кадрах запечатлено, как Дьюрич в сопровождении сотрудников полиции прибыл в общежитие украинских гастарбайтеров, где предъявил им свои требования. Мэр также потребовал от правоохранителей защитить местных жителей.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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