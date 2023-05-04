В Индии 10 человек погибли при столкновении грузовика и легковушки

Жертвами ДТП в Индии стали 10 человек, кроме того, пострадал ребенок. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на полицию региона.

Авария произошла в округе Балод индийского штата Чхаттисгарх. На трассе столкнулись легковой автомобиль и грузовик, направлявшийся на церемонию бракосочетания.

В результате 10 человек погибли, травмы получил ребенок, которого отправили на лечение в столицу штата город Райпур.

Полиция проводит проверку. Отмечается, что водитель грузовика скрылся с места происшествия, его объявили в розыск.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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