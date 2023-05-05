В Перу грабители украли обуви на правую ногу на 12 тысяч долларов

В Перу грабители-неудачники обворовали магазин обуви, но все украденные кроссовки оказались на правую ногу. Об этом сообщает LADBible.

Три злоумышленника ворвались в магазин и забрали с собой около 200 коробок с обувью. Владелец оценил ущерб в 12 тысяч долларов. При этом вторые ботинки из пары остались стоять на витрине.

На этом неудачи грабителей не закончились. Во время совершения преступления все воры попали на камеры видеонаблюдения, а также оставили отпечатки пальцев. Так что теперь полицейским не составит труда их найти.

Лима, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»