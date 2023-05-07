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Воскресенье, 7 мая 2023, 16:04 мск

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Сирия возвращается в Лигу арабских государств

Фото: пресс-служба Кремля

Официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф сообщил, что главы внешнеполитических ведомств стран – членов Лиги арабских государств на заседании 7 мая приняли решение о возвращении Сирии в организацию.

«Совет министров иностранных дел арабских стран одобрил возвращение Сирии в Лигу арабских государств», – цитирует дипломата телеканал Al Sumaria.

Ранее в апреле газета The Wall Street Journal сообщала, что Сирия и Египет начали переговоры о полном восстановлении дипломатических отношений, которые были разорваны более 10 лет назад.

В ноябре 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что допускает нормализацию отношений с Сирией в ближайшее время.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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