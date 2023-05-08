В Индии военный самолет упал на жилой дом

Самолет МиГ-21 ВВС Индии потерпел крушение и упал на жилой дом. По предварительным данным, погибли две женщины. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на представителей местных властей.

Авария произошла неподалеку от города Суратгарха в штате Раджастхан. МиГ-21 выполнял тренировочный полет, во время которого что-то пошло не так, самолет рухнул на деревенский дом.

Пилот успел катапультироваться и получил незначительные ранения, его жизни ничего не угрожает. При этом неуправляемый самолет упал на жилой дом, где в тот момент находились две женщины, обе они погибли от полученных травм.

Военные проводят расследование, устанавливаются причины произошедшего.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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