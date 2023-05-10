В Индии скорпион ужалил пассажирку на борту самолета

В Индии женщину во время перелета ужалил скорпион. Об этом сообщает UPI.

Пассажирка летела в Мумбаи самолетом авиакомпании Air India, когда ее ужалил скорпион. Бортпроводники оказали пострадавшей первую помощь.

После приземления женщину уже ожидала скорая, которая доставила пациентку в больницу. По словам врачей, жизни пострадавшей ничего не угрожает.

Как заявили в авиакомпании, подобные случаи крайне редки, но все же встречаются. Так ранее в Air India сталкивались со случаями появления крыс или птиц на борту самолетов.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»