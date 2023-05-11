На Филиппинах более 200 школьников отравились химикатами

На Филиппинах произошло массовое отравление в школе. Об этом сообщает агентство ABC – CBN News.

Инцидент произошел в провинции Магинданао. Учащиеся местной школы в возрасте от 9 до 12 лет пожаловались на сильное головокружение, головные боли и дискомфорт в животе.

Более 80 учеников были госпитализированы. Затем похожие симптомы проявились еще у 130 школьников, их поместили под медицинское наблюдение.

Проведенная проверка показала, что неподалеку от образовательного учреждения сельхозпроизводители обрабатывали поля для борьбы с вредителями. По всей видимости, это и стало причиной отравления. Занятия в школе временно приостановили.

Джакарта, Зоя Осколкова

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