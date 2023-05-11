В Нидерландах сын полтора года хранил тело умершего отца в морозильнике

Житель Нидерландов спрятал тело умершего отца в морозильной камере. По его словам, он хотел иметь возможность говорить с родителем. Однако у полицейских своя версия произошедшего. Об этом сообщает Evening Standard.

Тревогу забили социальные работники. Он заявили, что один из долгожителей давно не выходит на связь. Мужчине на тот момент исполнился 101 год.

Полицейские пришли в дом пенсионера и встретили там его 82-летнего сына. Тело пожилого человека обнаружили в морозильнике. Экспертиза установила, что тот скончался полтора года назад от естественных причин.

Сын заявил, что не хотел хоронить отца, чтобы можно было поговорить с покойным. Но полицейские считают, что у мужчины были корыстные мотивы, так как все это время он получал две пенсии.

Амстердам, Зоя Осколкова

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