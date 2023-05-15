В Мексике в аварии с автобусом погибли 26 человек

В Мексике 26 человек стали жертвами столкновения микроавтобуса с грузовиком. Об этом сообщает местное издание Milenio.

ДТП произошло в штате Тамулипас. От удара возник пожар, пассажирский транспорт выгорел полностью. Погибло не менее 26 человек. О выживших в столкновении не сообщается.

Прибывшие на место правоохранители не обнаружили тягача грузовика, который попал в аварию.

По факту гибели людей проводится расследование. Причины произошедшего устанавливаются.

Мехико, Зоя Осколкова

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