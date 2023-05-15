Британец 15 лет провел на больничном и подал в суд из-за низкой зарплаты

Житель Великобритании в течение 15 лет не ходил на работу по состоянию здоровья, а затем подал в суд, потому что за это время ему не повышали зарплату.

Ян Клиффорд являлся сотрудником IBM. Мужчина с 2008 года не появлялся на работе и продлевал больничный. В 2013 году он договорился с работодателем, чтобы его перевели на должность, которая подходит для людей с инвалидностью.

Спустя время сотрудник подал иск в суд. Он утверждает, что ему ни разу не поднимали зарплату, и считает, что стал жертвой дискредитации из-за инвалидности.

Впрочем, суд по трудовым спорам иск отклонил, указав, что мужчина не появлялся на работе и не выполнял свои трудовые обязанности в полном объеме.

Лондон, Зоя Осколкова

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