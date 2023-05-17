В Австралии 45 детей получили травмы в аварии с автобусом

В Австралии автобус со школьниками попал в аварию. 45 детей пострадали, семеро из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеканал ABC News.

ДТП произошло в Мельбурне на юго-востоке Австралии. Ученики возвращались в школу после соревнований по легкой атлетике. От удара автобус с детьми перевернулся. Некоторые пассажиры оказались заблокированы, их вытаскивали спасатели.

Большинство пострадавших получили легкие ранения и в госпитализации не нуждались. Семь детей в возрасте от пяти до 11 лет отправили в больницу. Они получили множественные ранения и переломы, некоторым потребовалась ампутация конечностей.

Водитель автобуса также был травмирован, но после оказания медицинской помощи его отправили на амбулаторное лечение.

Полицейские установили, что виновником аварии стал водитель грузовика, который врезался в автобус. Его задержали и предъявили обвинение по четырем пунктам об опасном вождении.

Мельбурн, Зоя Осколкова

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