Арнольд Шварценеггер отказался возвращаться к роли Терминатора

Арнольд Шварценеггер заявил, что больше не вернется к роли Терминатора. Об этом сообщает Hollywood Reporter.
«Франшиза не завершена, но с меня хватит, – сказал актер. – Я понял, что миру нужно что-то еще, когда речь заходит о «Терминаторе». Кто-то должен предложить хорошую идею».
При этом Шварценеггер признался, что многим обязан этому проекту и всегда будет с нежностью вспоминать о нем. По мнению актера, самыми лучшими являются первые три фильма франшизы.
Первая картина под названием «Терминатор» вышла на экраны в 1984 году. Шварценеггер сыграл роль робота-андроида, отправленного из будущего, чтобы уничтожить мать лидера, который возглавит сопротивление человечества, истребляемого восставшими машинами.
В настоящее время Арнольду Шварценеггеру 75 лет, он продолжает сниматься в кино. Кроме того, актер сделал политическую карьеру, он занимал пост губернатора американского штата Калифорния с 2003 по 2011 год.
Лос-Анджелес, Зоя Осколкова
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