российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 18 мая 2023, 11:44 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Скончался глава богатейшей семьи Великобритании

В Великобритании скончался глава самой богатой семьи королевства Шричанд Хиндуджа. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Миллиардер умер в возрасте 87 лет. В прошлом году СМИ назвали семью Хиндуджа богатейшей в Великобритании. По оценкам аналитиков, ее состояние составляет около 28 млрд фунтов стерлингов.

Не так давно в семье произошел скандал, так как брат Шричанда решил оспорить решение о передаче права управления активами дочерям бизнесмена. Дядя наследниц утверждает, что его брат страдал деменцией, поэтому дети смогли убедить его оформить доверенность.

Основная компания Хиндуджа Hinduja Group ведет свою деятельность во многих сферах, среди которых автомобилестроение, финансы и медиа, химическая промышленность, операции с недвижимостью и здравоохранение. Британским гражданином Хиндуджа стал при премьер-министре Тони Блэре. До этого семья миллиардера была вынуждена покинуть Иран. Причем задолго до революций 70-х годов прошлого века.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

СМИ: G7 и ЕС не сошлись в позиции по Китаю / В Италии девять человек погибли в результате ливней / Запад поставил на эффект внезапности в поставках вооружений для Киева – военный эксперт / Захарова назвала зеркальной мерой заморозку счетов финских диппредставительств / Венгрия обещает блокировать военные транши ЕС Украине до снятия санкций с банка OTP / Поглощение НАТО нейтральных стран подрывает безопасность Европы – Лавров / СМИ: Евросоюз включит еще 100 человек и компаний в санкционный список / Президент Финляндии раскритиковал заморозку счетов в России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Экономика, Европа,