Скончался глава богатейшей семьи Великобритании

В Великобритании скончался глава самой богатой семьи королевства Шричанд Хиндуджа. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Миллиардер умер в возрасте 87 лет. В прошлом году СМИ назвали семью Хиндуджа богатейшей в Великобритании. По оценкам аналитиков, ее состояние составляет около 28 млрд фунтов стерлингов.

Не так давно в семье произошел скандал, так как брат Шричанда решил оспорить решение о передаче права управления активами дочерям бизнесмена. Дядя наследниц утверждает, что его брат страдал деменцией, поэтому дети смогли убедить его оформить доверенность.

Основная компания Хиндуджа Hinduja Group ведет свою деятельность во многих сферах, среди которых автомобилестроение, финансы и медиа, химическая промышленность, операции с недвижимостью и здравоохранение. Британским гражданином Хиндуджа стал при премьер-министре Тони Блэре. До этого семья миллиардера была вынуждена покинуть Иран. Причем задолго до революций 70-х годов прошлого века.

Лондон, Зоя Осколкова

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