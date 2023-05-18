В Колумбии четыре ребенка 17 дней выживали в джунглях после авиакатастрофы

В джунглях Колумбии обнаружили живыми четверых детей, которые пропали после крушения самолета. Об этом сообщил президент страны Густаво Петро.

Авиакатастрофа произошла в джунглях департамента Какета 1 мая. Пилот сообщил о проблемах с двигателем за несколько минут до того, как самолет исчез с радаров.

Прибывшие к месту аварии спасатели обнаружили тело пилота. Остальных шести человек, которые были на борту в момент крушения, среди обломков не нашли.

Была организована спасательная операция, участие в которой приняли более ста солдат с собаками-ищейками. Спустя некоторое время были обнаружены тела второго пилота и матери четверых детей, самому младшему из которых 11 месяцев.

Только через 370 часов поисков детей нашли живыми. В настоящее время они в безопасности, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Богота, Зоя Осколкова

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