Крушение китайского рыболовецкого судна: обнаружены тела семи погибших

Семь человек погибли в результате крушения китайского рыболовного судна в центральной части Индийского океана. Эту информацию подтвердило в понедельник Министерство транспорта КНР, передает агентство «Синьхуа».

Как следует из заявления ведомства, в воскресенье китайскими рыболовными судами были обнаружены тела трех моряков, еще одно тело было извлечено из каюты затонувшего судна водолазами с военного корабля Шри-Ланки, которые также приняли участие в поисково-спасательных работах.

Ранее была подтверждена гибель еще трех человек. В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция, на месте находятся 12 китайских судов и один корабль военно-морских сил Шри-Ланки.

Как сообщалось ранее, на борту перевернувшегося судна «Лупэн Юаньюй 028» находились 39 человек, в том числе 17 китайских, 17 индонезийских и 5 филиппинских моряков. Инцидент произошел 16 мая около 3:00 по местному времени.

Пекин, Светлана Антонова

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