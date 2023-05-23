Житель Непала установил новый мировой рекорд по восхождению на Эверест

Проводник-шерпа из Непала Ками Рита покорил Эверест в 28 раз и установил новый мировой рекорд по числу подъемов на гору. Об этом сообщает компания-организатор восхождения Seven Summit Treks.

Рекордный подъем на высочайшую вершину мира состоялся сегодня. При этом Рита принадлежат и другие достижения, в частности, 27-й подъем он совершил 17 мая. Также этот шерпа устанавливал рекорды в 22, 23 и 24 восхождения.

Впервые Эверест был покорен 29 мая 1953 года шерпой Тэнцингом Норгэем и гражданином Новой Зеландии Эдмундом Хиллари.

Катманду, Зоя Осколкова

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