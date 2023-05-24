Япония не планирует вступать в НАТО

Япония не планирует вступать в Североатлантический альянс. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

Ранее в японской прессе появилась информация о том, что в стране может открыться представительство НАТО. Министр иностранных дел страны Ёсимаса Хаяси подтвердил, что переговоры об этом ведутся.

В свою очередь Кисида заявил, что обсуждение вопроса идет, но окончательных решений пока принято не было. Что же касается вступления Японии в НАТО, то таких планов у Токио нет.

В мае генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что блок останется союзом Северной Америки и Европы и не станет глобальным альянсом с членами из Азии. С Японией НАТО сотрудничает в области морской безопасности и киберзащиты.

Токио, Зоя Осколкова

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