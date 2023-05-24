В Великобритании заявили о скором конце господства Запада из-за БРИКС

Страны «Большой семерки» теряют возможность доминировать над миром из-за роста влияния БРИКС. Об этом заявил британский экономист и обозреватель Financial Times Мартин Вольф.

По мнению эксперта, уходят в историю время однополярности США и экономическое доминирование стран G7. «Да, «Большая семерка» должна защищать свои ценности и интересы. Но она больше не сможет управлять миром, даже несмотря на то, что его судьба все еще будет зависеть от ее членов», – считает Вольф.

Намерение еще 19 государств присоединиться к БРИКС свидетельствует о возросшей роли данного объединения на международной арене.

«Сейчас БРИКС, похоже, находится на дороге к тому, чтобы превратиться в значимую всемирную группу. Очевидно, что ее членов объединяет желание не зависеть от прихотей США и их ближайших союзников, которые доминировали в мире на протяжении последних двух столетий», – сделал вывод обозреватель.

Лондон, Зоя Осколкова

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