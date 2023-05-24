В Мексике три человека пострадали при пожаре на нефтезаводе

Крупный пожар произошел на заводе нефтегазовой компании Pemex в Мексике. Об этом сообщает издание El Universal.

ЧП произошло в районе Минатитлан штата Веракрус. О возгорании стало известно поздно ночью. Прибывшие на место пожарные оперативно локализовали и ликвидировали пламя.

По последним данным, в результате три человека пострадали. Один из них находится в больнице с ожогами 60% поверхности тела, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

На месте работают правоохранительные органы. Причины произошедшего устанавливаются.

Мехико, Зоя Осколкова

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