В Японии в результате нападения неизвестного пострадали четыре человека

В японском городе Нагано вооруженный ножом и огнестрельным оружием мужчина напал на людей. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Об этом сообщают местные СМИ.
Как рассказали источники в правоохранительных органах, нападавший был одет в камуфляжную одежду, кепку, солнцезащитные очки и маску. Он ранил людей, а затем забаррикадировался в одном из зданий.
На данный момент известно о четырех пострадавших, среди которых есть двое полицейских.
Стражи порядка оцепили район и попросили местных жителей не выходить на улицу. Мотивы нападавшего выясняются.
Токио, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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