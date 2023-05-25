В Японии в результате нападения неизвестного пострадали четыре человека

В японском городе Нагано вооруженный ножом и огнестрельным оружием мужчина напал на людей. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Об этом сообщают местные СМИ.

Как рассказали источники в правоохранительных органах, нападавший был одет в камуфляжную одежду, кепку, солнцезащитные очки и маску. Он ранил людей, а затем забаррикадировался в одном из зданий.

На данный момент известно о четырех пострадавших, среди которых есть двое полицейских.

Стражи порядка оцепили район и попросили местных жителей не выходить на улицу. Мотивы нападавшего выясняются.

Токио, Зоя Осколкова

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