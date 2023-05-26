В Камбодже 40 крокодилов разорвали на части упавшего в вольер фермера

В Камбодже погиб сотрудник крокодиловой фермы. Он случайно упал в вольер, где его растерзали 40 хищников. Об этом сообщает Daily Mail.

72-летний мужчина выполнял ежедневную работу и опустил в вольер длинную палку, за которую ухватилась одна из рептилий. Фермер не удержался и упал к хищникам, те накинулись на беззащитного человека.

Буквально за несколько минут мужчину разорвали на части, он погиб на месте. Прибывшие на место полицейские вытащили останки, при этом руку так найти и не удалось, по всей видимости, ее проглотил один из хищников.

Отмечается, что в Камбодже множество крокодиловых ферм. Животных выращивают и продают покупателям в Китае, Таиланде и Вьетнаме, где из их кожи делают различные изделия.

Пномпень, Зоя Осколкова

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