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Вторник, 4 июля 2023, 08:53 мск

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В США четыре человека погибли в результате стрельбы

Четыре человека погибли в результате стрельбы в американском штате Филадельфия. Об этом сообщает The Philadelphia Inquirer со ссылкой на местную полицию.

Перестрелка произошла в районе Кингсессинг на юго-западе штата. Осмотревшие место преступления полицейские обнаружили не менее шести гильз.

По последним данным, четыре человека получили смертельные ранения. Еще четверо пострадали, в том числе двое несовершеннолетних.

Подозреваемого удалось оперативно задержать. При себе у него была винтовка, пистолет и дополнительные магазины с боеприпасами. Проводится расследование. Устанавливаются мотивы преступника.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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