Китай в июле столкнется с многочисленными стихийными бедствиями

Июль может стать очень напряженным для Китая в плане погодных условий. Как сообщает «Фигаро», такой прогноз делают власти страны. Прогнозируются многочисленные стихийные бедствия. Уже сейчас на часть страны обрушились проливные ливни, а на другую – невыносимая жара.

Значительные осадки ожидаются в Китае, в частности, во вторник, 4 июля – дожди будут идти широкой полосой с юго-запада на восток Китая через центр страны, сообщают метеорологические службы.

В эти выходные на северо-западе Китая десятки домов и дорог были повреждены в провинции Шэньси после худшей погоды за последние 50 лет, сообщает местная пресса.

В провинции Хунань (в центре страны) более 10 000 человек были эвакуированы после наводнения на прошлой неделе, в результате которого было повреждено более 2 000 домов, сообщили власти этой провинции в воскресенье, 3 июля. Местные СМИ опубликовали кадры автомобилей, дрейфующих по затопленной дороге, и потоков грязи, падающих перед многоквартирными домами.

По словам ученых, в последние месяцы Китай столкнулся с экстремальными погодными условиями, усугубленными изменением климата. Тем временем жара давит на север страны. В Пекине и соседних регионах в последние дни температура воздуха приближалась к 40°C или превышала ее. В Пекине в конце июня уже регистрировался показатель в 41,1 ° C – это был самый жаркий день с момента начала наблюдениями за погодой в 1961 году.

Пекин, Елена Васильева

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