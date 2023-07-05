В Индии 12 человек погибли от ударов молнии

В Индии молнией убило 12 человек за одни сутки. Об этом сообщает All India Radio со ссылкой на данные чиновников.

Основная часть жертв работали в поле во время грозы. Несчастные случаи зарегистрированы в штате Бихар. В результате ударов молнии четыре человека погибли в Буксаре и Банке, также смерти зарегистрированы в районах Катихар, Каймур, Бхагалпур, Рохтас, Джеханабад, Джамуи и Аурангабад.

Кроме того, один человек погиб и двое получили ранения при обрушении стены после ливня в Мунгере.

Местные власти выразили соболезнования родственникам погибших, а также пообещали выплатить компенсации.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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