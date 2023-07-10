В Нигерии 20 человек погибли в аварии с автобусом

В Нигерии автобус столкнулся с грузовиком. Погибли не менее 20 человек. Об этом сообщает местная газета Punch.

ДТП произошло на трассе Лагос – Бадагри. По данным полиции, автобус с пассажирами пытался обогнать автомобиль и врезался в грузовик. Установлено, что у транспорта отказала тормозная система.

На месте работают экстренные службы и медики. В настоящее время подтверждена гибель 20 человек.

Отмечается, что в автобусе в момент аварии находились 18 членов одной семьи и их друзей, направлявшихся на семейную вечеринку в Бенин.

Абуджа, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»