российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 11 июля 2023, 16:34 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Пассажирский самолет разбился в аэропорту Сомали

В сомалийской столице Могадишо потерпел крушение пассажирский самолет. По предварительным данным, погибших нет, пострадали несколько человек.

Самолет авиакомпании Halla Airline разбился при приземлении. Воздушное судно типа Е120 выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и врезалось в бетонное ограждение. Фюзеляж оказался поврежден, самолет также лишился шасси.

В момент аварии на борту находились 30 пассажиров и четыре члена экипажа. В настоящее время известно о троих пострадавших, у них легкие травмы.

Управление гражданской авиации страны проводит расследование причин произошедшего.

Могадишо, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт,