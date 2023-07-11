Пассажирский самолет разбился в аэропорту Сомали

В сомалийской столице Могадишо потерпел крушение пассажирский самолет. По предварительным данным, погибших нет, пострадали несколько человек.

Самолет авиакомпании Halla Airline разбился при приземлении. Воздушное судно типа Е120 выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и врезалось в бетонное ограждение. Фюзеляж оказался поврежден, самолет также лишился шасси.

В момент аварии на борту находились 30 пассажиров и четыре члена экипажа. В настоящее время известно о троих пострадавших, у них легкие травмы.

Управление гражданской авиации страны проводит расследование причин произошедшего.

Могадишо, Зоя Осколкова

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