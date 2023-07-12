США потеряли почти половину подводного флота из-за задержки ремонта

18 из 49 подводных лодок США не используются из-за задержки ремонта. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, выведенные из строя подводные лодки – это быстроходные ударные суда, которые могут стрелять торпедами и крылатыми ракетами «Томагавк» по кораблям и наземным целям, а также выполнять разведывательные задачи, например, наблюдение.

Отставание в техническом обслуживании существенно сократило количество атомных подводных лодок, находящихся в эксплуатации в любой данный момент, заявил аналитик исследовательской службы конгресса США Рональд О'Рурк. Это снижает «способность сил выполнять повседневные задачи и потенциально оказывает повышенное оперативное давление» на субмарины, которые находятся в строю.

В свою очередь командование морских систем ВМС заявляет, что запустило несколько инициатив по устранению этих факторов, связанных с задержкой основного технического обслуживания. По информации ведомства, на конец июня из-за невыполненного ремонта не эксплуатируются 16 из 49 подводных лодок (32%).

Вашингтон, Зоя Осколкова

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