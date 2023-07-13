Пассажиры лайнера в США получили серьезные травмы во время турбулентности

В США пассажиры и члены экипажа самолета авиакомпании Allegiant Air были серьезно травмированы из-за сильной турбулентности. Об этом сообщает WFLA.

Лайнер следовал из Флориды в Северную Каролину, на борту находились 179 пассажиров и шесть членов экипажа. Неожиданно самолет подбросило в воздухе, несколько человек получили травмы.

У одной из бортпроводниц была сломана нога. Кроме того, нескольких пассажиров после приземления пришлось транспортировать в машину скорой помощи на носилках.

Авиакомпания заявила, что проводит расследование, чтобы выяснить причины произошедшего и оценить ущерб.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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