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Четверг, 13 июля 2023, 13:48 мск

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Пассажиры лайнера в США получили серьезные травмы во время турбулентности

В США пассажиры и члены экипажа самолета авиакомпании Allegiant Air были серьезно травмированы из-за сильной турбулентности. Об этом сообщает WFLA.

Лайнер следовал из Флориды в Северную Каролину, на борту находились 179 пассажиров и шесть членов экипажа. Неожиданно самолет подбросило в воздухе, несколько человек получили травмы.

У одной из бортпроводниц была сломана нога. Кроме того, нескольких пассажиров после приземления пришлось транспортировать в машину скорой помощи на носилках.

Авиакомпания заявила, что проводит расследование, чтобы выяснить причины произошедшего и оценить ущерб.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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