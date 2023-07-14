В Японии в ходе испытаний космической ракеты произошел взрыв

В Японии произошел взрыв на полигоне, где проходили испытания твердотопливной ракеты «Эпсилон-S». Об этом сообщает агентство Jiji.

ЧП произошло в префектуре Акита. В тот момент Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) проводило испытания двигателя второй ступени малой ракеты «Эпсилон-S». Взрыв прогремел примерно через минуту после начала испытаний.

На место прибыли экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Причина взрыва устанавливается.

Первый запуск ракеты «Эпсилон» на твердом топливе состоялся в 2013 году, следующий – в конце 2016 года, в январе 2018 года успешно прошел третий запуск ракеты, четвертый был осуществлен в январе 2019 года, пятый – в ноябре 2021 года. Однако запуск «Эпсилон-6» завершился неудачей – трансляция была прервана.

Токио, Зоя Осколкова

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