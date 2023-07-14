В Канаде торнадо повредил 125 жилых домов

В Канаде торнадо обрушился на жилые районы и повредил более ста домов. Об этом сообщает телеканал CTV News Ottawa.

По данным полиции Оттавы, торнадо образовался в районе залива Хаф-Мун в Баррхейвене. Ураганным ветром сносило крыши зданий, выбивало окна и валило деревья. В общей сложности в той или иной степени повреждены 125 жилых домов.

В настоящее время экстренные службы оказывают помощь местным жителям и расчищают дороги. Ущерб от разгула стихии только предстоит оценить.

Оттава, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»