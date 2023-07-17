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Понедельник, 17 июля 2023, 14:57 мск

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FT: Россия может получить доступ к письмам для армии США из-за опечатки

Опечатка в доменном суффиксе привела к тому, что миллионы писем, предназначенных армии США, направляются в Мали. Вскоре, эта информация перейдет в руки малийского правительства и может оказаться у России.

Как рассказал газете Financial Times предприниматель из Нидерландов, чья компания Mali Dili занимается управлением доменом .ml, часто в адресе писем, предназначенных для американских военных, встречается ошибка в суффиксе .mil. Вскоре срок контракта истечет, а электронные письма, ошибочно направленные за этот период, смогут получить малийские власти.

Газета называет правительство Мали тесно связанным с Россией. Глава нидерландской компании опасается, что доступ к письмам американской армии получит Москва. «Этот риск реален и может быть использован противниками США», – написал он в начале июля в одном из своих обращений, направленном официальным лицам США.

Несмотря на то, что основная часть писем представляет собой спам, и ни одно из них не помечено, как секретное, некоторые содержат чувствительные данные об американских военнослужащих, в том числе персональные сведения, налоговые и финансовые отчеты, списки экипажей кораблей, медицинские отчеты и маршруты официальных поездок.

В свою очередь в Пентагоне заявили, что знают о проблеме, и уверили, что электронные письма, отправленные с домена .mil на малийские адреса, блокируются еще до того, как они покидают домен. Кроме того, отправитель получает уведомление об ошибочном адресе.

Бамако, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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