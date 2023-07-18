В Ливане мужчина с гранатой захватил отделение банка

В Ливане мужчина ворвался в отделение банка и угрожал взорвать гранату, если ему не отдадут его сбережения. Об этом сообщает ливанское национальное новостное агентство.

Нападение на отделение банка произошло в городе Шхим к югу от Бейрута. Вкладчик заявил, что хранил в банке 35 тысяч долларов, и потребовал их вернуть.

При этом мужчина показал ручную гранату и пообещал ее взорвать. На место приехали правоохранители и оцепили территорию вокруг банка. В ходе переговоров нападавшему пообещали отдать часть средств, после чего он сдался полиции.

Сведений о пострадавших или погибших не поступало.

Бейрут, Зоя Осколкова

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