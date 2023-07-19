Запуск ракеты с партией спутников Starlink отменили за 5 секунд до старта

Компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с партией мини-спутников Starlink. Причины такого решения не называются.

Запуск готовился со стартовой площадки SLC-4E на базе американских космических сил Ванденберг в Калифорнии и был отменен буквально за 5 секунд до старта. Вторая попытка может быть предпринята через сутки.

На прошлой неделе запуск ракеты Falcon 9 прервали за 40 секунд до старта. Причина отмены также не называлась.

В настоящее время известно, что SpaceX вывела на орбиту свыше 4,8 тысячи спутников мини-спутников Starlink. Часть из них вышли из строя или сошли с орбиты. По утверждению корпорации, в рабочем состоянии остаются около 4,5 тысячи аппаратов.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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