Запуск ракеты с партией спутников Starlink отменили за 5 секунд до старта

Компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с партией мини-спутников Starlink. Причины такого решения не называются.
Запуск готовился со стартовой площадки SLC-4E на базе американских космических сил Ванденберг в Калифорнии и был отменен буквально за 5 секунд до старта. Вторая попытка может быть предпринята через сутки.
На прошлой неделе запуск ракеты Falcon 9 прервали за 40 секунд до старта. Причина отмены также не называлась.
В настоящее время известно, что SpaceX вывела на орбиту свыше 4,8 тысячи спутников мини-спутников Starlink. Часть из них вышли из строя или сошли с орбиты. По утверждению корпорации, в рабочем состоянии остаются около 4,5 тысячи аппаратов.
Нью-Йорк, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube