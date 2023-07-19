В Алжире в аварии с автобусом погибли 34 человека

В Алжире произошло ДТП с участием автобуса, в котором погибли 34 человека. Об этом сообщает Al-Bayan со ссылкой на национальную службу гражданской обороны.
Авария произошла на юге страны в городе Таманрассет. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком и загорелся. Известно, что грузовой автомобиль перевозил топливо.
Прибывшие на место спасатели потушили пожар и приступили к извлечению тел. Всего в ДТП погибли 34 человека, еще 12 госпитализированы с различными травмами.
Проводится расследование причин произошедшего.
Алжир, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube