В Австралии танк Abrams попал в аварию

В Австралии столкнулись семь автомобилей, в том числе полуприцеп с американским танком Abrams. Об этом сообщает телеканал ABC.

Авария произошла на трассе, ведущей из порта Гладстон на военный полигон Шоулуотер-Бэй. Танк перевозили для участия в учениях.

В результате столкновения три автомобиля загорелись, еще четыре были серьезно повреждены. По последним данным, шесть человек госпитализированы с различными травмами

Полиция проводит расследование причин произошедшего. Отмечается, что этот участок дороги ранее не отличался повышенной аварийностью.

Сидней, Зоя Осколкова

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