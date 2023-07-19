В Австралии танк Abrams попал в аварию

В Австралии столкнулись семь автомобилей, в том числе полуприцеп с американским танком Abrams. Об этом сообщает телеканал ABC.
Авария произошла на трассе, ведущей из порта Гладстон на военный полигон Шоулуотер-Бэй. Танк перевозили для участия в учениях.
В результате столкновения три автомобиля загорелись, еще четыре были серьезно повреждены. По последним данным, шесть человек госпитализированы с различными травмами
Полиция проводит расследование причин произошедшего. Отмечается, что этот участок дороги ранее не отличался повышенной аварийностью.
Сидней, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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