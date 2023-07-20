Более 40 человек пострадали при взрыве в ЮАР

В южноафриканском Йоханнесбурге прогремел взрыв, из-за которого частично обрушилась дорога. По последним данным, пострадали более 40 человек, также сообщается об одном погибшем. Причины ЧП устанавливаются.

Взрыв произошел в густонаселенном районе города. На кадрах с места происшествия видно, как просела часть дороги, припаркованные автомобили провалились в яму или перевернулись.

Премьер провинции Гаутенг Паньяз Лесуфи сообщил о 41 пострадавшем. Двое находятся в критическом состоянии, девять – в тяжелом, а оставшиеся 30 отделались легкими травмами. Кроме того, телеканал SABC со ссылкой на заявление экстренных служб сообщил об одном погибшем.

Сначала прозвучала версия о том, что причиной взрыва стала утечка газа. Однако в южноафриканской нефтегазовой компании Egoli Gas опровергли эти данные, заявив, что в газовой сети не было зафиксировано снижения давления, а жители в районе ЧП продолжают бесперебойно получать топливо в своих домах.

Тем временем, на месте продолжаются поисково-спасательные работы и устранение последствий произошедшего. Проводится расследование.

Йоханнесбург, Зоя Осколкова

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