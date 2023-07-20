В Индии пять человек стали жертвами оползня

Проливные дожди спровоцировали сход оползня в индийском штате Махараштра. Погибшие вытащили из-под обломков пятерых погибших, поиски выживших продолжаются.

Как сообщает Associated Press, оползень разрушил 17 домов в деревне в округе Райгад. Бригады экстренной помощи спасли 75 человек, еще пятерым помочь не удалось. Под обломками остаются люди.

На место прибыл министр штата Экнатх Шинде для координации действий в операции спасения. Он подчеркнул, что власти бросят все силы, чтобы осовободить тех, кто остается в ловушке.

Ливни в Индии стали причиной бедствий, от которых погибли в общей сложности более 100 человек. Оползни и наводнения разрушили автомобильные дороги и железнодорожные пути, а также повредили сотни домов.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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