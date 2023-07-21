В Индии мошенница вышла замуж 27 раз и похитила деньги своих мужей

В Индии полицейские разыскивают мошенницу, которая обманула десятки мужчин, став их женой и похитив ценности и деньги. Об этом сообщает News9Live.

Преступница действовала в городе Сринагар. Предполагается, что у нее было несколько сообщников, которые подыскивали состоятельных мужчин, демонстрировали им фотографии потенциальной супруги и уговаривали жениться на ней.

После свадьбы женщина забирала из дома мужа деньги и ювелирные изделия и исчезала под разными предлогами. Аферистка называлась тремя именами и пользовалась подложными документами, ее настоящая личность устанавливается.

Жертвами мошенницы стали не менее 27 мужчин. Точная сумма похищенного не называется. Известно, что в одном из случаев отец обманутого жениха смог вернуть деньги, но нет сведений о том, как ему удалось этого добиться.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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