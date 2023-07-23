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Черные Ножи

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NewDayNews.ru

Воскресенье, 23 июля 2023, 12:44 мск

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В Японии мужчина устроил резню в поезде

В Японии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда. В результате пострадали три человека. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Нападение произошло в городе Осака. 37-летний Казуя Симидзу, вооруженный ножом, напал на двух пассажиров и проводника. Трое пострадавших госпитализированы.

Правоохранители задержали преступника на платформе станции Идзумисано. При обыске у него было обнаружено три ножа. В настоящее время проводится расследование, устанавливаются мотивы злоумышленника.

Осака, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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