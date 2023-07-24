В Новой Зеландии министра юстиции уволили за вождение в пьяном виде

В Новой Зеландии уволили министра юстиции и регионального развития Киритапу Аллан. Она села пьяной за руль, а затем оказывала сопротивление полиции.

Аллан стала виновницей ДТП в центре Веллингтона. Когда на место прибыли правоохранители, оказалось, что министр находилась в состоянии алкогольного опьянения, кроме того, она оказала сопротивление полиции.

По словам премьер-министра страны Криса Хипкинса, глава минюста испытывает проблемы с психическим здоровьем и сложным моральным самочувствием. Политик сейчас не в том состоянии, чтобы выполнять свои обязанности.

«Она согласилась с этим и сообщила, что немедленно сложит свои обязанности и вернется домой, чтобы подумать о своем будущем в политике. Я принял эту отставку», – передает слова премьера пресс-служба кабмина страны.

Веллингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»