Тунис и Алжир задыхаются и горят – там установилась рекордная жара

В Тунисе и Алжире установилась беспрецедентная жара. Показатели температур на 5-10 градусов превышают температурные нормы для данного времени года, пишут местные СМИ. Все это уже спровоцировало многочисленные отключения электроэнергии, а также пожары, которые до сих пор не удается ликвидировать.

К примеру, в понедельник температура воздуха в Тунисе приблизилась к 50°C, что привело к отключению электроэнергии и вынудило многих жителей искать убежище на побережье или пляжах. В соседнем Алжире в этот день было +48°C.

Как сообщаю тунисские СМИ, температура значительно превысила 45°C на 18 основных метеостанциях страны, и эта тенденция должна сохраниться во вторник.

В понедельник в центре Туниса температура поднялась до 49°C в тени. Экран на авеню Бургиба, центральной улице столицы, даже показывал в полдень +56°C на солнце.

В Карфагене температура ртутного столбика достигла 49°C, намного превысив рекорд от 1 июня 1998 года в 46,4 градусов выше ноля. В Бизерте также был зарегистрирован рекорд 48,9°C, что превзошло исторический рекорд 47°C от 23 июля 1981 года.

Эти аномально высокие для июля температуры стали причиной отключения электроэнергии. В публичной компании Steg пояснили, что решили сохранить работоспособность сети. Эти сбросы нагрузки происходят от получаса до часа, особенно в периоды высокого потребления.

Сильные пожары в Алжире

В соседнем Алжире ситуация аналогичная. Местные власти объявили в пяти префектурах на востоке страны – Джиджель, Скикда, Аннаба, Эль-Тарф и Гельма – «оранжевый уровень опасности». В этих районах ртутный столбик достигал 48°C.

Государственная энергетическая группа Sonelgaz заявила, что в воскресенье зафиксировала пиковое потребление в 18 697 мегаватт. Кондиционеры в стране резко подорожали (500 евро вместо 300 ранее) и стали дефицитным товаром.

Кроме того, жара вызвала сильные пожары на северо-востоке страны – в ночь с воскресенья на понедельник. Ее жертвами стали более 30 человек, в том числе 10 солдат. По сообщению министерства обороны, солдаты оказались окружены пламенем во время эвакуации из Бени-Ксилы в префектуре Беджайя , когда оказывали помощь жителям соседних деревень.

В период с воскресенья по понедельник в Алжире было зарегистрировано 97 пожаров в 16 префектурах, самые сильные из них действуют в провинциях Беджая, Буира и Джиджель, говорится в заявлении Министерства внутренних дел.

Москва, Елена Васильева

© 2023, РИА «Новый День»