На курортах Таиланда выросло число случаев заболевания лихорадкой денге

В Таиланде фиксируется увеличение числа инфицированных лихорадкой денге. Об этом сообщает The Pattaya News со ссылкой на департамент по контролю за заболеваниями Минздрава страны.

Со вспышкой заболеваемости столкнулись 18 тайских провинций, в том числе популярные курорты Пхукет и Краби. За последние четыре недели число людей, заболевших лихорадкой денге, превысило показатели предыдущих пяти лет.

Профильные ведомства следят за развитием ситуации и в случае ее ухудшения готовы объявить о начале эпидемии. Это позволит сотрудникам органов здравоохранения получить полномочия для принятия экстренных мер. В частности, речь идет о применении химикатов для уничтожения насекомых-переносчиков в местах общественного пользования.

Бангкок, Зоя Осколкова

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