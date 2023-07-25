В Малайзии внутри крокодила нашли человеческие останки

Тело пропавшего малазийца нашли внутри огромного крокодила. Об этом сообщает Mirror.

Родственники сообщили в полицию о пропаже 60-летнего мужчины. Некоторые детали, обнаруженные в ходе поисков, указывали на то, что пропавший мог стать жертвой крокодила.

Огромную рептилию длиной более четырех метров и массой около 800 кг отловили и умертвили. Внутри крокодила были обнаружены останки человека. ДНК-анализ показал, что они принадлежат разыскиваемому мужчине.

Местные власти выступили с предупреждением об опасности нападения диких хищников. Жителям посоветовали соблюдать осторожность и не оставаться ночевать на улице.

Куала-Лумпур, Зоя Осколкова

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