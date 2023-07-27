Пенсионер спрятал в диване 30 тысяч долларов и отдал его на благотворительность

Житель Австралии отдал на благотворительность диван, в котором спрятал 30 тысяч долларов. Теперь мужчина надеется, что деньги ему вернут.

Австралиец делал ремонт в своем доме и решил избавиться от старой мебели. Среди прочего он отдал нуждающимся и диван. Некоторое время спустя пенсионер вспомнил, что хранил там наличность.

Мужчина попытался разыскать нового владельца дивана, но не смог этого сделать. Тогда он опубликовал несколько постов в соцсетях с просьбой нашедшего вернуть ему заначку.

Сидней, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»