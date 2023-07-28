Южная Корея и Япония не поделили острова Токто

Министерство иностранных дел Южной Кореи выразило протест Японии из-за притязаний Токио на острова Токто. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Генеральный директор южнокорейского МИД по делам Азии и Тихого океана Со Мин Чон вызвал исполняющего обязанности заместителя главы миссии посольства Японии в Сеуле Мондо Ямамото из-за публикации ежегодного доклада японского минобороны «Белая книга».

Дело в том, что в документе Токио заявляет о своих притязаниях на острова Токто. Отмечается, что это делается 19-й год подряд.

Острова Токто находятся в западной части Японского моря. По итогам второй мировой войны эта часть суши перешла Южной Корее, на островах расквартировано подразделение южнокорейской полиции. Однако Япония считает их своей территорией.

Сеул, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»