Жителей Узбекистана призвали не раскидывать деньги на свадьбах

В Узбекистане правоохранительные органы обратились к гражданам с просьбой уважать государственные символы и не разбрасывать денежные купюры на свадьбах.

Молодоженов на узбекских свадьбах принято осыпать деньгами, чтобы пожелать им благополучия и материального достатка. Гости и родственники разбрасывают купюры, пока жених и невеста танцуют и топчут деньги ногами.

В полиции считают, что это проявление неуважения к символам, изображенным на купюрах. «Уважаемые сограждане! Призываем вас уважительно относиться к государственным символам, нанесенным на денежные банкноты Узбекистана», – говорится в сообщении УВД Самаркандской области.

«Топтать банкноты с изображением государственной символики неэтично», – добавили в управлении.

Ташкент, Зоя Осколкова

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