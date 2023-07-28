В афганском Кабуле в день праздника отключили мобильный интернет

Правящее в Афганистане движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) временно отключило мобильный интернет в Кабуле. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Сегодня мусульмане отмечают день Ашура. В этой связи Управление по регулированию в сфере телекоммуникаций Афганистана (ATRA) приняло решение об отключении мобильного интернета.

Предполагается, что это позволит обеспечить безопасность в столице на время проведения религиозных церемоний. Ограничения могут действовать до конца дня.

Кабул, Зоя Осколкова

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