В афганском Кабуле в день праздника отключили мобильный интернет

Правящее в Афганистане движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) временно отключило мобильный интернет в Кабуле. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Сегодня мусульмане отмечают день Ашура. В этой связи Управление по регулированию в сфере телекоммуникаций Афганистана (ATRA) приняло решение об отключении мобильного интернета.
Предполагается, что это позволит обеспечить безопасность в столице на время проведения религиозных церемоний. Ограничения могут действовать до конца дня.
Кабул, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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