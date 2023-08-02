Агентство Fitch понизило рейтинг дефолта США до «АА+»

Рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте с «AAA» до «AA+». Прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении агентства.

Снижение рейтинга произошло в связи с ожиданием ухудшения фискальной ситуации в ближайшие три года, а также из-за высокой долговой нагрузки, которая продолжает расти, сохранения угрозы рецессии и повышения ставки ФРС.

Также в числе факторов, которые привели к снижению оценки, указывается «ухудшение управляемости на протяжении последних двух десятилетий», что продемонстрировали острые противоречия по вопросу лимита госдолга и принятие решений на этот счет в последнюю минуту.

Надо отметить, что Fitch впервые оценило кредитный рейтинг США ниже уровня AAA. Понижение кредитного рейтинга может негативно отразится на возможностях заимствования страны.

В Белом доме не согласились с решением Fitch. В администрации США заявили, что понижение рейтинга Соединенных Штатов в момент, когда президент Джо Байден «добился самого сильного восстановления среди всех крупных экономик мира», бросает вызов реальности.

Также о несогласии с решением международного рейтингового агентства заявили и в американском минфине. По словам министра финансов Джаннет Йеллен, оно «является произвольным и основывается на устаревших данных».

Москва, Наталья Петрова

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