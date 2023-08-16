Пилот скончался за штурвалом самолета, направлявшегося из США в Чили

Командир судна умер из-за проблем со здоровьем во время перелета из США в Чили. Об этом сообщает авиакомпания Latam.

ЧП произошло на борту, выполнявшем рейс по маршруту Майами – Сантьяго. Экипаж доложил, что пилоту стало плохо, было решено выполнить экстренное приземление в международном аэропорту Токумен в Панаме.

Медики скорой помощи пытались реанимировать летчика, но спасти его не удалось. Авиакомпания уточнила, что были предприняты все необходимые по протоколу безопасности действия.

Отмечается, что погибший пилот проработал в компании около 25 лет. О причинах его смерти не сообщается.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»